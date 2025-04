Huijsen e la clausola: quanto può guadagnare la Juventus da una cessione

28 minuti fa



Un possibile trasferimento di Dean Huijsen nella prossima estate potrebbe portare benefici anche alla Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno inserito una clausola che garantisce loro una percentuale sulla futura rivendita del difensore spagnolo.



Attualmente al Bournemouth, Huijsen potrebbe lasciare il club inglese se venisse pagata la clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro. In tal caso, la Juventus incasserebbe circa 3-4 milioni di euro, pari al 10% del valore della cessione, come previsto dagli accordi stipulati al momento del trasferimento.



Questa clausola rappresenta un'ulteriore opportunità per la Juventus di monetizzare su un talento cresciuto nel proprio settore giovanile. Con il mercato estivo alle porte, il futuro di Huijsen resta incerto, ma un eventuale trasferimento potrebbe rivelarsi vantaggioso non solo per il giocatore, ma anche per il club bianconero.