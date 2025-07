Huijsen è già da primato: il dato incredibile con il Real Madrid

AFP or licensors

Tra i protagonisti silenziosi ma fondamentali del Real Madrid al Mondiale per Club FIFA 2025, spicca Dean Huijsen. Il giovane difensore spagnolo ha infatti messo a segno 46 line-breaking passes nella fase a gironi del torneo, il numero più alto tra tutti i giocatori blancos e il terzo in assoluto tra i difensori dell’intera competizione.Un dato impressionante che sottolinea non solo la sua qualità tecnica, ma anche la sua visione di gioco e la capacità di superare le linee di pressione avversarie, contribuendo alla costruzione offensiva del Real. Il suo rendimento supera persino quello di due compagni più esperti e affermati: Trent Alexander-Arnold (27 passaggi) e Aurélien Tchouaméni (20), che insieme totalizzano 47 line-breaking passes, appena uno in più di Huijsen da solo.

Il dato conferma il talento in crescita dell’ex Juventus, che continua a farsi notare in un contesto di altissimo livello. La sua capacità di incidere nella manovra nonostante il ruolo difensivo lo rende una risorsa strategica per Xabi Alonso e per il futuro del Real Madrid.