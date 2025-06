Huijsen dopo l'esordio con il Real Madrid: "Un giorno che ricorderò per tutta la vita"

AFP via Getty Images

Dean Huijsen è passato al Real Madrid nelle scorse settimane. Il classe 2005 è diventato il difensore più pagato nella storia della Liga, con i Blancos che hanno pagato la clausola da. Huijsen ha definito il giorno della sua presentazione come il migliore della sua vita, dopo una stagione da assoluto protagonista con ilCon la maglia rossonera, infatti, è diventato presto uno dei punti di riferimento con prestazioni di livello e goal pesanti, il tutto a 20 anni. La Juventus lo aveva ceduto, e la sua partenza aveva fatto rumore soprattutto per il potenziale del difensore, riconosciuto da molti e anche dal Real Madrid, che lo ha voluto subito acquistare.

Huijsen ha anche esordito da titolare al Mondiale per Club, e dopo la gara ha commentato il momento con un post sul suo profilo Instagram. "Un momento che ricorderò per tutta la vita: la mia prima partita con la camiseta blanca. Che orgoglio! Sfortunatamente, non abbiamo iniziato questa competizione come volevamo. Ci faremo più forti per la prossima" le sue parole.