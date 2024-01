Juve, quando scatta lo sconto per Huijsen

Da appena 48 ore a Roma, Deanè pronto a farsi valere. Il giovane difensore classe 2005, di proprietà della Juventus e ora in prestito ai giallorossi, ha fatto il suo debutto nel secondo tempo di Roma-Atalanta.hanno concluso un accordo per il trasferimento di, basato su un prestito oneroso di 650 mila euro. Tuttavia, i giallorossi potrebbero beneficiare di uno sconto su questa somma. Nel dettaglio, se Huijsen dovesse disputare almeno 10 partite, la Roma verserebbe solo 400 mila euro, godendo di uno sconto di 250 mila euro legato alle performance del giocatore, una clausola che potrebbe influenzare positivamente l'aspetto finanziario dell'accordo in base alle prestazioni del talentuoso difensore.