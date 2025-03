Huijsen convocato dalla Spagna: prima chiamata tra i grandi per l'ex Juventus

AFP via Getty Images

Huijsen convocato dalla Spagna: il comunicato





Prima convocazione nella nazionale maggiore della Spagna per. Il difensore nato in Olanda, ma naturalizzao spagnolo, e ceduto dalla Juventus al Bournemouth per 18 milioni di euro può festeggiare la prima chiamata con La Roja.L'ex Juventus e Roma, infatti, è stato selezionato dal commissario tecnico Luis De la Fuente per rimpiazzare l'infortunato Inigo Martinez, difensore del Barcellona, finito ko nell'ultimo turno di campionato contro l'Atletico Madrid.Per Huijsen, che fino a questo momento aveva militato soltanto nelle selezioni giovanili, arriva la prima grande chance tra i grandi. La Spagna, campione d'Europa in carica, scenderà in campo per i quarti di Nations League, proprio contro l'Olanda in occasione della doppia sfida che mette in palio i quarti di finale.