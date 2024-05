Dean, invece, ha un potenziale di mercato ancora più ampio. Nonostante abbia giocato meno di Soulé, il difensore spagnolo è molto giovane, e questa caratteristica non passa inosservata. Club come il Newcastle e il Borussia Dortmund stanno valutando proposte intorno ai 30 milioni di euro per assicurarsi il suo talento. La cessione di almeno uno dei due gioielli potrebbe essere una mossa necessaria per finanziare un grande colpo, che potrebbe essere rappresentato da giocatori come Teun Koopmeiners dell'Atalanta a centrocampo o Joshua Zirkzee del Bologna in attacco.