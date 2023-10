Che debutto per Dean. Il difensore centrale, classe 2005, è entrato nel finale al posto di Federico Gatti, ammonito dopo una partita nella partita contro Rafa Leao. E il talentino olandese non ha certo sfigurato a San Siro, tutt'altro."Huijsen ha debuttato con serenità, ha giocato palle facili, mai mettendo in difficoltà il compagno, ha fatto un intervento di lettura importante... Una roba da Ciro Ferrara", ha detto Allegri a fine partita, lodando il centrale che ha scovato dalla Next Gen, squadra con cui Dean è cresciuto tantissimo nella scorsa stagione. Con Danilo ancora sospeso, Alex Sandro e De Sciglio al momento fuori, Huijsen rischia di trovare più spazio a disposizione.