Huijsen aveva fretta di arrivare e ha avuto ragione. Juve, perché così poca diplomazia?

Il grande rimpianto



Lo strappo di gennaio



Una scelta ambiziosa

Sessanta milioni. Tondi tondi. È questa la clausola rescissoria fissata da Tiago Pinto, l’uomo che aveva puntato sudopo il suo breve ma significativo passaggio alla Roma. Il difensore olandese, che ha sempre mostrato la consapevolezza di essere un predestinato, è andato ben oltre ogni previsione. Il Real Madrid lo ha scelto come simbolo del nuovo corso, deciso a non lasciarsi sfuggire un talento in rampa di lancio, soprattutto in un reparto spesso falcidiato dagli infortuni. E non si tratta solo di un acquisto tecnico:È inevitabile: per la Juventus,Anche se alla Continassa non tutti lo ammettono apertamente. In realtà, nessuno ha mai dubitato del suo potenziale: il club era convinto che avrebbe avuto una carriera luminosa, grazie alla sua crescita evidente in termini di qualità, maturità ed esperienza.C’è un momento preciso che segna il distacco trae la: gennaio 2024. Il giocatore, legittimamente, chiese di poter giocare con maggiore continuità. Una richiesta accolta con serenità dalla società e da Massimiliano Allegri, che lo considerava già pronto per la prima squadra. L’accordo con il Frosinone – che già aveva accolto e valorizzato Soulé – era stato trovato. Tutto fatto. Poi, la telefonata di José Mourinho: la possibilità di trasferirsi alla Roma cambiò lo scenario in un istante.In quel momento si consumò una frattura. Netta, forse insanabile. E la Juventus iniziò a percepire con chiarezza la determinazione del giocatore e del suo entourage:I fatti lo confermano. Nazionale spagnolo, prossimo a firmare con il Real Madrid, il giovane difensore ha dato una direzione netta alla sua carriera. Ora i suoi obiettivi non sono più personali, ma collettivi: nel mondo blancos, prima di ogni cosa viene la squadra. E con un maestro come Xabi Alonso – suo probabile allenatore – la sua crescita potrebbe raggiungere nuove vette.Per i tifosi juventini resta un pizzico di amarezza. Era un predestinato. Ma allora perché tutta quella fretta? Perché così poca diplomazia?