Come racconta Tuttosport, la partita tenutasi a Udine segna un nuovo inizio per la Juventus. Contro l'Udinese,ha avuto l'opportunità di giocare. Nel prossimo match casalingo contro il Bologna, che si terrà all'Allianz Stadium ormai esaurito, potrebbe essere il momento di. Anche se è difficile immaginarlo tra i titolari, potrebbe avere una chance durante il corso della partita. Massimiliano Allegri sa di poter fare affidamento su di lui, avendolo osservato attentamente durante l'estate. Huijsen è stato incluso nella squadra durante il tour negli Stati Uniti, ha giocato qualche minuto e ora Allegri sta pensando di lanciarlo anche in Serie A.Nato nel 2005, Huijsen ha già firmato un contratto con la Juventus fino al 2027. Nel gennaio precedente, è stato mandato nella Next Gen dopo aver fatto un'apparizione con la prima squadra durante la pausa dei Mondiali. I bianconeri lo hanno acquisito nel 2021 dal Malaga. Huijsen ha subito attirato l'attenzione con l'Under 17, dimostrando abilità straordinarie anche in fase offensiva, segnando 7 gol e fornendo 2 assist in 19 partite, una cifra impressionante per un difensore centrale. Nell'estate, ha continuato a impressionare anche Allegri, dimostrando dedizione quotidiana e una mentalità aperta da cittadino del mondo. E ora Huijsen è parte di un progetto ben strutturato: ha iniziato nelle giovanili della Juventus, è cresciuto nella Next Gen e ora sta facendo parte della prima squadra. Nel prossimo match contro il Bologna, potrebbe essere il momento giusto per lui, e ciò non dovrebbe sorprenderci.