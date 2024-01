Deanè ormai un promesso sposo della Roma. Si trasferirà in prestito secco nella capitale fino al 30 giugno per 700 mila euro. Accordi tra i club già definiti ma quindi quando sarà a disposizione di Jose Mourinho? Stando a quanto riferisce ora SkySport il difensore della Juventus è già in questi istanti in viaggio verso Roma. Visite mediche al più presto in modo di mettersi il prima possibile a disposizione di Mourinho, magari con l'obiettivo di andare almeno in panchina in questo turno di campionato.