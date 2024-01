LE CIFRE

. La conferma arriva da Fabrizio Romano, secondo cui il difensore olandese classe 2005 dellasi trasferirà in giallorosso infino al termine della stagione, non prima però di aver firmato ilfino al 2028 con i bianconeri, che vogliono essere certi di averlo di nuovo tutto per sè, nel prossimo futuro. Il 18enne, che di fatto aveva già trovato un accordo con il, viaggerà già oggi nella Capitale per svolgere le visite mediche di rito e poi firmare il contratto con la Roma.Deansi trasferirà alla Roma in prestito secco fino al termine della stagione. Nelle casse della Juve la società capitolina verserà 700 mila euro per il prestito che diventeranno 500 qualora il difensore disputasse dieci o più gare. Secondo SkySport inoltre Dean sarebbe già in viaggio verso Roma per sostenere al più presto le visite mediche ed essere il prima possibile a disposizione di Jose Mourinho.Sky, intanto, ribadisce che il club capitolino manderà a breve a Torino un altro giovane, l'esterno classe 2004 Luigi, che ha già esordito in Prima squadra. Un affare, comunque, slegato da quello di Huijsen, pronto a raggiungere la Roma dove troverà Josèche da lui è rimasto letteralmente stregato.