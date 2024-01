Il cambio di rotta di Dean, che ha deciso di andare in prestito allanonostante un accordo già trovato, non ha intaccato i rapporti tra, che restano ottimi. Lo sottolinea Tuttosport, che racconta come questa mattina sia stato il giovane olandese stesso a contattare il club ciociaro per ribadire di voler andare da Josè Mourinho in giallorosso. Il ds gialloazzurro Guidoha accettato la scelta, perché voleva un giocatore motivato a sposare il progetto. Nel Lazio, lì dove già ci sono Matias Soulè, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge, potrebbe comunque approdare un altro giovane bianconero.