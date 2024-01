In un'intervista a Dazn, Tiagoha discusso dell'affare con la Juventus per l'acquisizione di Dean. Le sue parole riflettono una strategia basata sulla rapidità e la flessibilità nelle trattative. Pinto ha dichiarato: «Avevo spiegato abbastanza bene che, se volevamo fare un giocatore abbastanza velocemente, dovevamo farlo rispettando i paletti che abbiamo e abbiamo fatto Huijsen. Abbiamo sempre operato con molta creatività e continueremo». La citazione di Pinto sottolinea l'approccio dinamico e innovativo del club nel mercato, enfatizzando la necessità di adattarsi alle circostanze per garantire risultati tempestivi e soddisfacenti.