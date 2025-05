Huijsen al Real Madrid, Ancelotti non ha dubbi: 'Ottimo acquisto'

Getty Images

Le parole di Ancelotti su Huijsen

è ormai pronto a lasciare ilper iniziare una nuova esperienza con la Nazionale brasiliana, dopo tante stagioni trionfali in Spagna. Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro il Siviglia, il tecnico italiano si è espresso anche su, ufficializzato proprio nelle scorse ore come nuovo acquisto dei blancos dopo aver svolto il classico iter delle visite mediche."È un grande giocatore, un ottimo acquisto. Il Real punta sempre al massimo. Non si poteva immaginare quello che ci è successo con gli infortuni", il commento di Ancelotti, mentre la Juventus già si mangia le mani . I bianconeri, infatti, incasseranno solo 6 milioni di euro dal trasferimento in Liga di Huijsen, ovvero il 10% dei circa 60 milioni di euro spesi dal club di Florentino Perez, stando a quanto pattuito un anno fa con il Bournemouth che invece lo aveva acquistato per 15.2 milioni di euro più 3 di bonus.