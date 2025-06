Huijsen al Mondiale per Club con il Real Madrid: potrebbe affrontare la Juventus

AFP via Getty Images

Dean Huijsen è stato presentato al Real Madrid in conferenza stampa. Il difensore l'ha definito "il giorno più bello della sua vita" e ci sono ben pochi dubbi sull'importanza di questa nuova avventura. Huijsen è diventato il difensore più pagato nella storia della Liga, con ial Bournemouth per acquistarlo. Insomma, la carriera dell'ex Juventus ha già avuto una grande impennata.Il classe 2005 partirà per il Mondiale per Club, infatti è stato inserito nella lista ufficiale dei Blancos per la competizione negli USA. Huijsen potrebbe inoltre già affrontare la Juventus proprio negli Stati Uniti, infatti i bianconeri si trovano, che si incrocerà con il gruppo H, in cui oltre alla squadra di Xabi Alonso si trova

Dopo una stagione con la maglia del Bournemouth e una nuova pronta a partire con il Real Madrid, Huijsen potrebbe già affrontare il suo passato, quella Juventus con cui è cresciuto nel settore giovanile prima di partire prima per Roma e poi per l'Inghilterra.