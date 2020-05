1









"Hugo Sánchez era più intelligente di Cristiano Ronaldo". A dirlo è Ángel Cappa, ex membro dello staff tecnico di Jorge Valdano al Real Madrid. In un'intervista a Record, l'ex allenatore ha paragonato CR7 e il messicano, con una frecciata per il portoghese: "Cristiano ha potenza, capacità si segnare con entrambi i piedi, di testa... Ma Hugo era molto più vivo e canaglia all'interno dell'area. Dietro la porta ero consapevole dei movimenti che faceva, lavorava sempre per distrarre e veniva lasciato solo a segnare. Era capace di ingannare l'avversasio e questo è fondamentale nel calcio, e Hugo lo ha fatto in modo eccezionale".