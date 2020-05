Callum Hudson-Odoi, stella del Chelsea che è pure nel mirino della Juve, sarebbe stato arrestato dalla Polizia inglese. Secondo quanto riporta il The Sun, l'inglese, pupillo di Sarri ai tempi dei Blues, sarebbe stato arrestato dopo la denuncia di una modella che il calciatore (uno dei primi a risultare positivi al coronavirus in Premier League) aveva invitato nel suo attico londinese, violando le regole del lockdown. La ragazza si troverebbe in ospedale. Il tabloid ha parlato con una vicina del calciatore che parlando della ragazza ha detto: "sembrava molto glamour, il tipo di ragazza che si può trovare su Love Island. Con bagagli Louis Vuitton molto eleganti". Nel rapporto si legge che "la polizia e il London Ambulance Service sono stati chiamati domenica 3 maggio alle 3:53 per denunciare una donna gravemente ferita". Al momento lei sarebbe in ospedale e lui in carcere.