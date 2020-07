L’ex attaccante Dario Hubner è intervenuto al programma Taca La Marca su Radio Musica Television, soffermandosi sulla Juventus di Maurizio Sarri: “Ci sono due cose importanti da valutare: i giocatori della Juventus non sono quelli che Sarri aveva al Napoli e perciò è difficile che possa riprodurre lo stesso stile di gioco; inoltre la Juve ha lavorato per arrivare pronta in Champions League ed è per questo che allo stato attuale non sono ancora al top”.