L'ex bomber del Piacenza Dario Hubner parla a Tutti Convocati del momento della Juve e della lotta per la vittoria della classifica cannonieri: ​"Immobile è messo bene, sembra l'anno giusto come quando ero io a Piacenza. Ronaldo quando gioca può far gol ma c'è da vedere se Sarri lo farà riposare qualche domenica se i bianconeri andranno avanti in Champions League".



SCUDETTO - "La società conta tantissimo in una squadra. Sono interista da bambino, l'Inter quando andava così così è perchè non aveva un uomo forte, poi vedi cos'è successo con Mourinho. Nella Juve i giocatori devono ascoltare l'allenatore. Ronaldo il Fenomeno? Chi lo marcava mi diceva questo non era un uomo ma una scheggia. Si vedeva che aveva qualcosa in più di noi esseri umani".