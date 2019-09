di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Lukas ​Hrádecký parla in conferenza prima della partita contro la Juve: "La concentrazione a volte non basta e rispetto alla partita col Lokomotiv dovremo avere più convinzione. Dobbiamo superare la delusione, ormai è alle nostre spalle, quindi dobbiamo fare un'ottima prestazione con forza. Sappiamo che è possibile".



CR7 - "Non si può fermare Ronaldo. Si tratta di un calciatore di livello assoluto. Sarà certamente un compito difficile, dovremmo rimanere compatti in difesa e non lasciare spazi aperti. Ci sono tanti calciatori pericolosi nella Juve, anche io dovrò fare del mio meglio".



PARTITA - "Non voglio pensare alla sconfitta, voglio solo pensare a fare una bella partita domani anche per i nostri tifosi che ci hanno seguito. Ringrazio tutti per il sostegno, io come tutti gli altri calciatori, ci concentreremo al massimo per questa partita".