Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato adel possibile acquisto di Holm. Il giocatore dello Spezia infatti oltre alla Juve piace molto anche al club emiliano: "E' un’operazione complicata e difficile per un club come il nostro che fa molta attenzione all’aspetto economico. L’investimento deve essere giusto per le nostre casse".