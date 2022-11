C'è anche Emil, giovane terzino dello, tra i giocatori finiti nel mirino dellain vista del mercato di gennaio. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, il suo agente Stevanha parlato del suo futuro, senza però voler citare direttamente il club bianconero o altre possibili pretendenti. Ecco le sue dichiarazioni: "Non commento notizie su club in particolare. Sappiamo che c'è molto interesse per lui, ma in questa fase è concentrato solo sullo Spezia. Improbabile che vada via nella finestra invernale. Sta bene allo Spezia, l'allenatore crede in lui e sta crescendo molto bene. Certo, tutto può succedere nel calcio, ma la sua partenza non è nei piani".