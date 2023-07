Emil Alfons, esterno destro svedese in organico allo Spezia neo retrocesso in Serie B, resta il grande obiettivo per la fascia. I sondaggi sono stati ad ampio raggio, dall’Inter fino all’Atalanta, con la costante della risposta da parte del ds ligure, Eduardo Macia: non si scende dai 15 milioni di euro. Secondo Tuttosport, per Holm, lo Spezia ha tre discorsi avviati: una offerta concreta dall’Inghilterra di 9,5 milioni, due incontri con la Juventus e un sondaggio da parte dell’Atalanta. Partiamo dai nerazzurri perché in questo momento è il club meno caldo, visto che, almeno per ora, non ha l’intenzione di sostenere la richiesta avanzata da parte del club ligure.