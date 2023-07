Occhi su. L'esterno dello Spezia è emerso dal nulla e ha attirato l'attenzione di tutti. È normale che in estate si scateni una vera asta tra i numerosi club della Serie A. Tutti lo vogliono: dalla Juve al Napoli, dall'Inter all'Atalanta, passando per il Torino. Cosa vedono nel presente, e soprattutto nel futuro, di questo talento svedese? Nella sua prima stagione nella massima serie italiana, Holm ha collezionato 20 presenze, di cui 17 da titolare.Piace a un po' di tutti. Uno dei suoi primi estimatori è Cristiano Giuntoli, che voleva portarlo al Napoli, così come vorrebbe fare la Juve. Il suo profilo è perfetto per prendere il posto lasciato vuoto da Cuadrado sulla fascia. Un giovane come lui, insieme a un giocatore più esperto come Weah, rappresenterebbe la soluzione perfetta per Allegri. Giuntoli ci sta provando, consapevole della forza di questo ragazzo che i suoi osservatori hanno controllato più volte. Anche i dirigenti juventini avevano identificato Holm come un giovane su cui scommettere senza esitazione. I primi contatti sono stati avviati, così come con l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono stati gli ultimi ad aver mostrato interesse. Qual è stata la risposta dello Spezia? Nonostante la retrocessione in Serie B, non accetteranno meno di 15 milioni.Una richiesta finora troppo alta per Marotta, che puntava a ottenerlo in prestito con diritto di riscatto, in un'operazione simile a quella di Bellanova. Ci sarà occasione per tornare a trattare. Nel frattempo, l'Atalanta ha manifestato interesse per Holm, anche se si è concentrata maggiormente sulla fascia sinistra, e il Torino ha acquisito lo stesso ex giocatore del Cagliari. I club di vertice della Serie A cercano di sfruttare la volontà del ragazzo, che spinge per partire e dare una spinta alla sua carriera, proprio come fa in campo sulla fascia destra con le sue accelerazioni.