Come racconta Calciomercato.com, su Holm loha le idee piuttosto chiare: servono 10 milioni. L’Atalanta propone un prestito oneroso a 2 con diritto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni per altri 8 milioni, non basta ancora. La Juve vuole prima cedere Soulè (interessa alla Salernitana) e Illing Jr ( interessa al Bologna) in prestito prima di tentare l’affondo. Holm sa dell’interesse bianconero e ha chiesto ai suoi agenti di approfondire quanto prima. L’ultima curva può essere decisiva…