Lasi prepara per la seconda fase del mercato, con l'obiettivo di vendere in modo redditizio e acquistare in modo strategico. La fascia destra è diventata un'area di interesse, dato l'addio di Juanall'Inter e l'infortunio di Mattia, che tornerà in campo solo tra dicembre e gennaio. Timothy, figlio dell'ex Pallone d'Oro del Milan, è il primo acquisto ufficiale della Juventus per la stagione 2023-24, ma l'intenzione della coppia di mercato, Giuntoli e Manna, è quella di rafforzare ulteriormente la fascia destra. Dopo una valutazione accurata, la Juventus ha deciso di procedere con Emil, un giovane svedese del retrocesso in Serie B con lo Spezia. Prima di completare l'affare, la Juventus sta cercando di monetizzare cedendo alcuni esuberi.Il club è in trattativa con lo Spezia, e l'uscita di scena dell'Inter su Cuadrado ha rafforzato la posizione della Juventus su Holm, nonostante l'interesse di club inglesi come West Ham e Brighton. La situazione a sinistra sembra essere stabile, ma il mercato è sempre in evoluzione. Se Luca Pellegrini dovesse andar via, insieme a Iling Jr o Andrea Cambiaso, o se Alex Sandro dovesse trasferirsi in Arabia, la Juventus potrebbe considerare di rinfrescare anche la corsia sinistra., la promettente rivelazione brasiliana del Monza, è in cima alla lista dei possibili obiettivi.