Rasmus, attaccante dell'Atalanta, ha parlato al quotidiano danese Berlingske, rispondendo anche ad alcune domande di mercato. Di fronte a quella sull'interesse del Manchester United non si è tirato indietro:“Il Manchester United, un grande club… Devo aver fatto qualcosa di giusto se dicono che loro mi cercano. Il mio obiettivo è raggiungere il top e posso dire che il Manchester United lo è. Ten Hag? Non ho avuto video-call con lui”, ha precisato il bomber danese, autore di 9 gol alla prima annata in Serie A che hanno fatto drizzare le antenne anche alla Juventus in caso di partenza di Vlahovic.