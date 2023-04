L'Atalanta si gode il suo gioiellino, Hojlund, anche se sa che in estate dovrà respingere molti assalti dei grandi club. In Italia, riporta il Corriere di Bergamo, lo vogliono in tre, ovvero Juventus, Inter e Milan anche se la cifra per convincere il club lombardo si aggira sui 65/70 milioni di euro. Costi che difficilmente club italiani possono pensare di investire.