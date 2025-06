Hojlund tra Manchester United, Inter e Juventus: 'Mercato? Ecco cosa mi aspetto'

GETTY

Dove va Hojlund?

Le parole di Hojlund sul futuro

Tra gli attaccanti sul mercato c'èdopo due stagioni dove il rendimento non è stato quello immaginato e soprattutto non ha rispettato l'elevato investimento fatto dai Red Devils. Sull'ex attaccante dell'Atalanta non mancano i rumors di mercato legati ad un ritorno in Serie A.Hojlund è stato accostato alla Juventus, che in attacco dovrà muoversi con due colpi per la prossima stagione (uno dei due può essere la permanenza di Kolo Muani). Negli ultimi giorni però, il nome del danese è girato soprattutto in ottica Inter, con il club nerazzurro che sarebbe pronto a fare una proposta per il giocatore.Il centravanti dello United intanto ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV 2 Sport: "Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l’ora di prendermi una piccola pausa estiva, poi sarò completamente dedicato al progetto".