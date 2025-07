Hojlund, la scelta del Manchester United per la tournée americana

Hojlund-Juventus, la situazione

Mentre su Jadon Sancho c'erano pochi dubbi - e infatti è stata confermata l'esclusione -, c'era un pizzico di curiosità in più tra i tifosi in merito alla scelta delsu, indicato negli ultimi giorni come un possibile obiettivo dellaper l'attacco. Alla fine il danese ex Atalanta è stato regolarmente convocato dai Red Devils per la tournée pre-campionato negli Stati Uniti, anche se chiaramente ciò non significa necessariamente che non sia (più) sul mercato.

Hojlund, infatti, è reduce da una stagione tutt'altro che positiva a Old Trafford, dove è stato spesso bersagliato dai tifosi e dalla stampa. Il Manchester United, dunque, potrebbe aprire alla sua cessione, chiaramente di fronte a un'offerta ritenuta valida, e i bianconeri restano alla finestra in attesa di eventuali sviluppi (anche su altri fronti paralleli, a partire da quello di Randal Kolo Muani che rimane la prima scelta per l'attacco). A differenza di Sancho, comunque, sull'aereo in direzione USA Hojlund ci è salito, con la speranza di riuscire finalmente a mostrare il suo vero valore.