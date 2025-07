Hojlund 'occasione' per la Juventus, ma quante critiche in Inghilterra! Ha fatto meglio... Vlahovic

Getty Images

Il suo nome è tornato alla ribalta nelle scorse ore, quale conseguenza della scelta deldi aprire al prestito per favorirne la cessione:potrebbe diventare un obiettivo concreto per la Juventus , che nella propria ricerca di un attaccante da affiancare a Jonathan David si sta scontrando con parecchie difficoltà dovute in primis al vero nodo di questo calciomercato estivo, ovvero la situazione delicata venutasi a creare con, che di fatto sta bloccando buona parte del lavoro. Complessa anche la trattativa con il PSG per la conferma di Randal Kolo Muani , motivo per cui non è affatto da escludere che il danese possa seriamente diventare una pista da seguire.

Hojlund nel mirino della stampa inglese

Cosa è successo al Manchester United



Hojlund-Manchester United, i numeri

Presenze: 95

Minuti: 6.410

Goal: 26

Assist: 6

Cartellini gialli: 4

Vlahovic-Juventus, i numeri delle ultime due stagioni

Presenze: 82

Minuti: 5.304

Goal: 35

Assist: 8

Cartellini gialli: 12

Tutto lineare, quindi? Non proprio, in realtà. Se non altro perché il nome di Hojlund - che tra l'altro è finito anche nei radar del Milan, a sua volta a caccia di un centravanti - non scalda affatto il mondo bianconero. E non per qualche capriccio di sorta, ma perché la sua storia recente parla per lui. Ceduto dall'Atalanta ai Red Devils per 75 milioni di euro, il classe 2003 ha faticato terribilmente ad ambientarsi in Premier League, trovando poca continuità sia con Erik Ten Hag che con Ruben Amorim. Pessima anche la sua prova nell'ultima amichevole con il Leeds, dopo la quale la stampa inglese non ha esitato a tartassarlo (di nuovo): "Un'altra prestazione anonima di un attaccante in difficoltà", il giudizio del The Sun, accompagnato da un secco 4 in pagella, non meno duro di quelli dei suoi tifosi che ancora una volta, come spesso accaduto nel corso delle ultime due annate calcistiche, hanno inondato i social di pesanti critiche nei suoi confronti.Hojlund, insomma, sembra aver perso un po' la rotta, dopo il super rendimento dimostrato nella stagione 2022-23 con la Dea. Tanto da far sorgere più di un dubbio sul suo reale valore, pur trattandosi di un giocatore di 22 anni con - almeno sulla carta - importanti margini di crescita. Ciò che è certo è che la Juventus non può sbagliare la scelta del centravanti, dopo essere rimasta scottata dall'esperienza con Vlahovic che, considerando l'investimento effettuato per lui, non si può dire che abbia rispettato le aspettative, dividendo costantemente i tifosi. Eppure, nel confronto con Hojlund che appunto potrebbe prendere il suo posto, a vincere è proprio… Dusan, con un goal ogni 152 minuti nelle ultime due stagioni (l'ex Atalanta, invece, ha segnato una rete solo ogni 247 minuti). Ad oggi, dunque, sul giovane scandinavo sembrano essere più i dubbi che le certezze. Ma in ogni caso, come detto, la suggestione potrebbe non trasformarsi nemmeno mai in un'ipotesi concreta.





