Ilsembra essere determinato ad assicurarsi Rasmus, giovane attaccante danese classe 2003, e ha presentato un'offerta ufficiale di 43 milioni di euro all'Atalanta. La squadra inglese ha risposto alla richiesta precisa dell'allenatore olandese Ten Hag, che desidera avere il talentuoso calciatore nella propria rosa. Il Bayern Monaco aveva mostrato interesse iniziale per Hojlund, ma alla fine ha deciso di concentrarsi su Harry Kane. Al momento, la Juventus non è coinvolta nella corsa per Hojlund e si muoverà solo in caso di una possibile partenza di Dusan Vlahovic.L'interesse del Manchester United per Rasmus Hojlund è un segnale della volontà del club di rinforzare il proprio reparto offensivo con un giovane talento. Hojlund ha attirato l'attenzione per le sue prestazioni impressionanti con l'Atalanta e la sua età lo rende una prospettiva interessante per il futuro. La prima offerta di 43 milioni di euro dimostra la determinazione del Manchester United nel garantirsi le prestazioni del giovane attaccante danese. Che piace, e tanto, anche a Cristiano Giuntoli. Prima però si dovrà capire il futuro di DV9. Al momento, centralissimo nei pensieri di Allegri...