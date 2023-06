Dopo aver sistemato le prime pedine dello scacchiere con il rinnovo die l'arrivo di, la Juventus si trova ancora ad affrontare il dilemma delle cessioni e le incertezze legate a una possibile partenza importante. In questo contesto, i nomi di Dusane Federicoemergono come possibili partenti.rappresenterebbe una fonte di guadagno significativa per la Juventus e attira molta attenzione sul mercato internazionale. Sono emerse offerte provenienti dalla Premier League, ma anche da Atletico Madrid e Bayern Monaco per l'attaccante serbo. La richiesta si aggira intorno ai, una somma che consentirebbe alla Juventus di coprire eventuali perdite e di investire una buona parte per trovare un sostituto di alto livello.Per SportMediaset, allo stesso tempo si sta sviluppando un'accesa competizione per Rasmus, talento emerso la scorsa stagione con l'Atalanta che ha attirato l'interesse di diverse squadre. Tra queste, il Napoli, guidato fino a pochi mesi fa da Cristiano Giuntoli: sembra essere in prima linea per cercare di portare a termine l'operazione. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita e la valutazione del giocatore sta aumentando, attestandosi intorno ai 40-50 milioni di euro, rispetto ai soli 17 milioni spesi per il suo acquisto solo dodici mesi fa. Occhio al Manchester United: pare sia disposto a sborsare addirittura 60 milioni di euro per strappare Hojlund alla Dea.