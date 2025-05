Hojlund in goal in Europa League: la Juventus osserva, è l'alternativa a Osimhen

Getty Images

In attesa di capire se sarà davvero possibile tentare il colpaccio per Victor Osimhen , la Juventus ha già avviato i contatti per, classe 2003 che ilha acquistato dall'Atalanta nel mercato estivo del 2023 investendo poco meno di 78 milioni di euro. Ieri sera il danese ha segnato un goal a Old Trafford nella vittoria per 4 a 1 dei Red Devils sull'Athletic Bilbao, che è valsa la qualificazione alla finale di Europa League contro il Tottenham. Hojland si è limitato a spingere in rete un perfetto assist di Amad Diallo, altro ex calciatore dell'Atalanta, che ha festeggiato facendosi un selfie con il suo compagno di squadra.

Quanto guadagna Hojlund

Due anni fa Hojlund ha firmato un contratto fino a giugno 2028 con opzione per un'altra stagione e un ingaggio da 2,9 milioni di euro netti all'anno. Finora ha segnato 26 goal in 91 presenze con la maglia del Manchester United, che però ora è disposto a cederlo per far posto al pupillo dell'allenatore portoghese Ruben Amorim: il bomber svedese dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres. La Juventus resta alla finestra, per capire come evolverà la situazione e se dunque ci sarà modo di tentare davvero l'assalto.