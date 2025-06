Hojlund ha le idee chiare sul futuro: 'Ecco dove mi aspetto di giocare'

Uno degli uomini mercato da attenzionare in vista della stagione 2025/26 è sicuramente. Dopo due annate decisamente negative con la maglia del Manchester United, l'attaccante danese potrebbe lasciare sia i Red Devils che la Premier League in generale.Sullo sfondo, infatti, ci sarebbe un possibile ritorno in Italia con Juventus, Napoli e Inter a recitare il ruolo degli spettatori interessati. I club italiani, infatti, starebbero pensando proprio al classe 2003 per rinforzare i rispettivi comparti offensivi.Tuttavia, l'attaccante dei Red Devils ha parlato dal ritiro della Danimarca spiegando di avere le idee piuttosto chiare riguardo al suo futuro sportivo.

Le parole di Hojlund sul futuro

"Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l'ora di prendermi una piccola pausa estiva, poi sarò completamente dedicato al progetto", ha spiegato il centravanti danese a TV 2 Sport.