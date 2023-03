Rasmusè un talento vero. E Gian Piero Gasperini l'ha sgrezzato perfettamente, così da consegnare alla nazionale danese in maniera praticamente perfetta.Dimostrando ancora una volta di essere un predestinato.Come raccontato da Calciomercato.com, per Milan e Juve un rimpianto: gli scout rossoneri l’avevano segnalato a Maldini ma il budget era finito tutto nelle casse del Bruges per De Ketelaere, i bianconeri avevano fatto un sondaggio ma in quel ruolo avevano già Vlahovic e Kean.Quanto vale oggi? Parliamo di 50 milioni.E la richiesta dell'Atalanta non si discosterà da questa cifra, ecco perché per la Juve diventa sempre più complicato arrivare al giovane centravanti, finito sul taccuino del Napoli che sonda già il post Osimhen. Hojlund però potrebbe optare per il bianconero se dovessero incastrarsi le condizioni giuste.Poi la partecipazione alla prossima Champions League: è quello, il palcoscenico dove Rasmus vuole esibirsi.