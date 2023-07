Dopo mesi di buio, finalmente la nuova Juve sembra aver incanalato i giusti binari per poter richinare la testa nella stagione che sta per nascere. Il riscatto di Milik, il rinnovo di Rabiot e l'arrivo di Weah hanno in parte delineato un puzzle che però, ha bisogno ancora di mettere a posto diversi tasselli per definirsi completo. Ma la ciliegina sulla torta è arrivata con l'ingaggio di Cristiano, autentico artefice del capolavoro orchestrato dal Napoli di Spalletti e che ora, fa sognare in grande anche i tifosi della Juve.- Viene facile pensare che di nomi annotati ce ne siano già molti nella sua lista, ma uno che da tempo è un vero e proprio pupillo del nuovo ds bianconero è l'attaccante dell'Atalanta Rasmus, prelevato dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro e che ora ne vale almeno il triplo.- Il suo cartellino, infatti, si aggira attorno ai. Cifra che la Juve potrebbe coprire con lche a quel punto dirotterebbe per forza di cose Madama a capofitto sull'attaccante norvegese, esploso negli ultimi 6 mesi al servizio della Dea. La soluzione potrebbe anche essere quella dell'inserimento di unae dalle parti della Continassa ce ne sono diverse gradite da Gasperini, bisognerebbe solo scegliere.