Hojlund e il Manchester United crollano ancora: continua il momento no dell'obiettivo Juve

Neanche questa volta c'è il riscatto pere in generale il. I Red Devils cadono ancora subendo la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di Premier League, che la portano sempre più in basso della classifica.Amorim ha deciso di puntare di nuovo su Hojlund dopo che aveva giocato titolare anche nel ritorno di Europa League contro il Lione ma era invece partito fuori nell'ultimo turno di campionato. Una scelta che per l'ennesima volta non ha pagato. Il centravanti danese infatti non ha inciso finendo per essere uno dei peggiori della squadra. L'ex Atalanta è stato sostituito al minuto 70 e le critiche, già forti in questi mesi, aumenteranno ancora.

Su Hojlund c'è l'interesse della Juventus, che sta valutando diversi profili in attacco e come riportato da Matteo Moretto, ha messo nel mirino anche il danese, il cui futuro al Manchester United è sempre più in bilico visto il rendimento sotto le aspettative.