Dopo mesi di interessamenti, il Manchester United ha formulato un'offerta ufficiale per Hojlund. Come racconta calciomercato.com, i Red Devils si sono spinti fino a 40 milioni di euro ma l'Atalanta ha respinto la proposta perché chiede 60 milioni. Occhio sempre alla Juventus in caso di partenza di Vlahovic; è il danese il preferito di Giuntoli.