Come racconta Gazzetta, in Inghilterrahanno fatto una chiacchierata esplorativa anche col Tottenham per il danese Pierre-Emile, di cui però gli Spurs vorrebbero privarsi solo a titolo definitivo (costa circa 30 milioni) e non sono ancora convinti di volerlo fare, visto che a centrocampo a gennaio perderanno Sarr e Bissouma per la Coppa d’Africa. Decisiva può essere la volontà del giocatore, che non è contento del suo scarso impiego (372’ giocati finora). Hojbjerg è più regista di Phillips ma come l’inglese non conosce la A.