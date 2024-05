Torna di moda Pierre-Emilein casa? Secondo quanto riportato dagli inglesi di Footballinsider, ilha deciso di "scaricare" il centrocampista danese consigliandogli di trovare una nuova squadra, pertanto il suo cartellino potrebbe essere in vendita a un prezzo scontato. E questa sarebbe un'ottima notizia per i bianconeri, che a gennaio sembravano a un passo dall'ingaggiarlo e in estate potrebbero tornare all'attacco: con lui la Juve andrebbe ad assicurarsi una buona dose di esperienza, fondamentale per un gruppo che con tutta probabilità avrà un'età media ancora molto bassa.