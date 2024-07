Pierre-Emileha trovato una nuova squadra. L'obiettivo di mercato della, che a gennaio sembrava davvero a un passo, è pronto a trasferirsi aldi Roberto De Zerbi, la stessa squadra dove peraltro è appena approdato anche Mason Greenwood. Il centrocampista danese, stando al Daily Mail, lascerà il Tottenham per circa 15 milioni di euro. Ormai manca solo l'ufficialità, ma la trattativa è sostanzialmente conclusa. In questa sessione di mercato si è parlato meno di Hojbjerg in chiave bianconera, con la Juve che ha virato verso altri obiettivi.