Il rendimento in campionato dimostra chiaramente che laè una seria contendente per la lotta allo scudetto. Pertanto, è lecito presumere che a gennaio ci saranno movimenti significativi nel mercato da parte dei bianconeri, dopo un'estate in cui l'unico ingresso di rilievo è statoNella sede della Continassa, Cristiano Giuntoli e il suo staff stanno concentrando le loro valutazioni soprattutto sul centrocampo, una zona che si è indebolita nelle ultime settimane. Massimilianoha dovuto fare i conti prima con la partenza di Paule successivamente con quella di Nicolò. Numerosi sono i nomi che sono stati proposti alla Juventus in questo periodo, tra cui figura anche Pierre-Emile, il quale è alla ricerca di nuove opportunità e potrebbe lasciare il Tottenham durante la finestra di mercato di gennaio. Secondo Calciomercato.com, non è stata ancora presa una decisione in questo senso: si cerca un mediano dalle spiccate doti offensive. E' Hojbjerg a spingere per lasciare gli Spurs e accasarsi in bianconero...