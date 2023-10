Gennaio si avvicina e la Juventus sta già progettando il mercato invernale, con almeno un rinforzo in vista, e potenzialmente due. In particolare, la squadra sta cercando un centrocampista per colmare la sospensione di Paul Pogba nel caso di doping, e un fantasista per occupare il posto lasciato vacante da Angel, che è passato al Benfica lo scorso giugno. Tra i nomi considerati, ci sonodel Tottenham,del Sassuolo e il giovane talentodello Shakhtar Donetsk. Le idee sono molte, ma una cosa è chiara: la Juventus sta progettando un mercato invernale che sia sia intelligente che sostenibile, con l'obiettivo di rinforzare la squadra per la qualificazione alla Super Champions 2024-25 e, se possibile, percorrere la strada dello scudetto fino alla fine della stagione.Come racconta Gazzetta, non ci saranno spese folli, ma il desiderio di fornire aun paio di rinforzi chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati. Durante l'inaugurazione della nuova sala trofei,, hanno discusso di questi obiettivi e della strategia futura. Giuntoli ha affermato: "In questo momento, stiamo facendo il massimo con i giocatori che abbiamo in rosa. A gennaio manca ancora molto tempo, e dobbiamo fare ulteriori valutazioni. L'obiettivo principale è arrivare in Champions, sarebbe un traguardo molto importante per il club sia dal punto di vista tecnico che economico."Lasta considerando una serie di opzioni, compresi giovani talenti come, ma sta anche puntando a giocatori più esperti attorno ai 28-29 anni. Questi giocatori dovrebbero portare solidità e varietà alla squadra di Allegri e aiutarla a competere per lo scudetto. La squadra è aperta a trattative di prestito o formule vantaggiose. Al momento, ci sono due giocatori intorno ai 30 anni che interessano particolarmente la Juventus, e per i quali sono già stati avviati alcuni contatti. Uno di loro è, un centrocampista danese di 28 anni che è stato messo in ombra nel nuovo Tottenham di Postecoglou. Tuttavia, gli Spurs sembrano richiedere una cifra intorno ai 30 milioni, il che potrebbe rappresentare un ostacolo.Tuttavia, il piano B per Berardi sembra sempre più orientato verso Sudakov.