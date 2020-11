Non poteva essere altrimenti. Non doveva essere altrimenti. Non esiste altra notizia, altra apertura, per un giornale sportivo, se non la morte di Diego Armando Maradona. I principali quotidiani che trattano di sport, in Italia e all'estero, dedicano interamente le loro prime pagine a un solo uomo, il 10 argentino, che ha lasciato questo mondo all'età di 60 anni. La Gazzetta dello Sport titola "Ho visto Maradona", il Corriere dello Sport urla "Diego vive", mentre Tuttosport lo saluta con un "Ad10s" che gioca con quel numero di maglia che lui interpretò così divinamente. In Spagna, interessante la scelta di Marca che giustappone una foto di Maradona e una sua citazione: "Se rinasco voglio essere di nuovo calciatore, di nuovo me stesso, ho dato allegria alla gente e per me questo è l'importante". In Francia L'Equipe afferma che "Dio è morto".