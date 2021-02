Dopo Hernanes e Marchisio, anche Leonardo Bonucci si lancia nella ristorazione. L'ha fatto con una serie di amici e a raccontare di "Léve" è stata l'edizione odierna di Repubblica: "E' in una villa barocca del Settecento, un bellissimo dehors che pensiamo di usare per cene e aperitivi. Come ho conosciuto Leo? Ho suonato al suo matrimonio dieci anni fa e siamo rimasti amici. Poi è venuto qualche volta a Formentera. E adesso siamo soci". Come Bonucci, anche Claudio Marchisio - che ha aperto una catena di locali di cucina giapponese - e il brasiliano Hernanes sono nella ristorazione. Per il Profeta, innamorato del Monferrato, a Montaldo Scarampi c'è un agriturismo: Cà del Profeta. Produce vino e aprirà a breve un ristorante.