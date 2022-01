1









Punto e a capo. Chiuso il capitolo 2021, si apre un nuovo anno. In casa bianconera, è tempo di bilanci, per i 365 giorni appena passati e di guardare al futuro, per la stagione che verrà. Sono diversi i calciatori che, da ieri sera, hanno cominciato a postare, sui propri profili social, gli auguri e le proprie impressioni sull'anno appena passato e su quello che verrà.



Sfoglia la gallery per vedere i post dei calciatori bianconeri