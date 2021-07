Il pensiero di oggi sulla Juventus da parte di"Pjanic e Locatelli darebbero entrambi un grandissimo aiuto alla squadra di Allegri, anche se sul bosniaco ho qualche dubbio: l'anno scorso praticamente non ha mai giocato nel Barcellona, due anni fa con Sarri fece la peggior stagione in carriera, e non per colpa dell'allenatore ma perché era lui in un momento non felice...Ma la società bianconera deve cercare anche in tutti i modi di prendere un centravanti! Sul mercato sono tutte partite aperte: Ronaldo può andare al PSG in cambio di Icardi soltanto se Mbappé va al Real. Per la squadra della capitale francese CR7 sarebbe anche un ambasciatore in vista dei Mondiali in Qatar.