"Ho preso il muro fratellì". Sul web spopola il video (da non imitare) di tale ​1727wrldstar, al secolo ​Algero Corredini. Che non sia da imitare lo abbiamo già detto, ma chi l'ha visto di certo si è fatto una piccola risata anche perché, per fortuna non ci sono state conseguenze serie. Il mondo di internet è letteralmente impazzito con foto e meme vari, molti anche sul mondo del calcio e della Juventus. Tra i protagonisti è finito pure Cristiano Ronaldo...come? Scorri o clicca sulla gallery per vedere i meme migliori.