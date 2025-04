'Ho le idee abbastanza chiare', a cosa pensa Tudor per queste ultime partite con la Juventus?

AFP or licensors



Quali sono le idee di Tudor?

Cosa chiede Tudor alla squadra?

Sta prendendo sempre più forma la nuova, quella targata Igor Tudor. Il tecnico croato subentrato da poco più di una settimana all'italo brasiliano Thiago Motta. "Ho le idee abbastanza chiare" ha svelato l'allenatore in conferenza stampa pensando ad un'ipotetica formazione titolare della sua Vecchia Signora. O per lo meno, di quello che lui vorrebbe fosse. Chiaramente non basta una settimana per cambiare radicalmente le idee della squadra e per far assimilare il nuovo.Igoralla sua seconda partita sulla panchina della Juventus si trova a dover affrontare una diretta rivale nella corsa Champions, la Roma. Che idee ha il tecnico? Sicuramente molto diverse da quelle che aveva Thiago Motta. Infatti, lo ricorderete bene, con il tecnico ex Bologna non c'era una formazione definita, una sorta di undici tipo per capirci. Quello che invece sembra avere Tudor, o per lo meno, vorrà avere nelle prossime settimane quando proseguirà con l'allenamento alla Continassa e con il far assimilare i suoi concetti.L'idea di Tudor è quella di avere un 11 titolare base, senza troppi cambiamenti, in modo da rodare al meglio le trame e dinamiche di gioco. Così da riuscire ad ottenere quello che è l'obiettivo stagionale: il pass per la prossima Champions League che significa quarto posto.





